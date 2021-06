Czas rozpocząć wielkie planowanie. COVID-19 namieszał w życiu każdego z nas, jednak są rzeczy, które pozostają niezmienne i do takich bez dwóch zdań należą wakacje. Planujecie podróż do Jordanii? Chcecie poznać największe atrakcje turystyczne w Jordanii i bez wychodzenia z domu opracować plan podróży? Zapraszam do lektury.









Jordania – zwiedzanie

Zwiedzanie Jordanii dostarczy Wam najwięcej pozytywnych doświadczeń jeśli zdecydujecie się na objazdówkę po całym kraju. Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zakupu Jordan Pass, cen czy zwiedzania z dziećmi znajdziecie w moim artykule Jordania – Travel Tips





Jordania – co zobaczyć?

Wycieczka objazdowa po Jordanii pozwoli Wam zrozumieć prawdziwy charakter tego kraju. Poznacie dzięki temu niesamowitych ludzi, skosztujecie lokalnych przysmaków, będziecie nurkowali wśród rafy koralowej, dostrzeżecie surowy pustynny klimat tego miejsca, a może i będziecie świadkami prawdziwej burzy piaskowej na Wadi Rum. Co w takim razie musicie zwiedzić podczas pobytu w Jordanii?





PETRA

Skarbiec Faraona w Petrze, Klasztor, Teatr czy Zamek to przepiękne budowle wykute w skale, pochodzące z I-II w n.e., do których prowadzi enigmatyczny, wielobarwny wąwóz As-Sik. Petra została utworzona przez Nabatejczyków, a w latach swojej świetności była ważnym punktem na Szlaku Jedwabnym wiodącym z Europy do Chin i Indii. Dziś z kolei Petra jest punktem obowiązkowym podczas zwiedzania Jordanii, a samo spacerowanie po terenie tego olbrzymiego kompleksu zajmuje cały dzień.













MORZE MARTWE – DEAD SEA

Morze Martwe to najniżej położony zbiornik wodny na Ziemi, usytuowany się na pograniczu Izraela, Palestyny i Jordanii, którego wysokość lustra znajduje się na –430,5 m n.p.m. Niezwykle przykrym jest jednak fakt, że wynosząca dziś 605 km kw. powierzchnia tego pięknego jeziora zmniejsza się z prędkością 1m rocznie. Oznacza to, że Morze Martwe znika na naszych oczach!

Nad brzegiem Morza Martwego w Jordanii sól pokrywa kamienie – niesamowite zjawisko. Wszystko to jednak za sprawą wysokiego zasolenia zbiornika, które wynosi średnio 26%, a to oznacza, że nie ma tam żadnej formy życia organicznego. Co więcej - jest to raj dla tych, którzy nie potrafią pływać. Wystarczy wejść do wody i… nic nie robić, by dryfować na jej powierzchni.









WADI RUM



Kto nie marzył o nocy spędzonej na pustyni? A kto nie chciałby znaleźć się na planie filmu Marsjanin reżyserii Ridleya Scotta? Wadi Rum to magiczna pustynia! Zamiast wydm i ciągnącego się po horyzont piasku, będą czekały na Was piaskowe skały i wysokie góry. Nocować będziecie w specjalnych campach prowadzonych przez Beduinów i wraz z nim spędzicie wieczór na tradycyjnych tańcach i wpatrywaniu w gwiazdy. Można też oczywiście pojeździć na wielbłądach, ale zamiast tego proponuję Wam wstać na wschód słońca. Niezapomniane przeżycie.





DŻARASZ

Dżarasz, Jerash, Jerasz, Dżerasz, albo starożytna Geraza, oto wszystkie nazwy magicznego miejsca położonego nieopodal Ammanu. Zwiedzić tam możecie stanowiska archeologiczne jednego z najlepiej zachowanych na świecie rzymskich miast z okresu starożytności (jeśli byliście zachwyceni Pompejami czy Herkulanum, Dżarasz zrobi na Was podobne wrażenie). Wśród obiektów będziecie mogli zobaczyć Świątynię Artemidy z ołtarzem ofiarnym w jej centrum, ruiny Świątyni Zeusa, dwa rzymskie teatry, kompleks rzymskich łaźni czy ruiny chrześcijańskich kościołów.









AMMAN

Każdy kraj ma swoja stolicę, która obfituje w atrakcje turystyczne oraz lokalne przysmaki. Tak jest też w Ammanie, dawnej osadzie, będącej stolicą Ammonitów. Co zwiedzić w sercu Jordanii? Jednym z najpopularniejszych obiektów jest amfiteatr pochodzący z II wieku naszej ery z widownią, która w czasach swojej świetności mogła pomieścić do 6 tysięcy widzów. Godnym uwag miejscem jest także otoczone z trzech stron kolumnami forum, kompleks fontann i basenów czyli nimfeum oraz świątynia Herkulesa. Dostępne są również współcześniejsze budowę jak Galeria Sztuki Jordańskiej (w Domu Sztuki) czy Muzeum Etnograficzne i Muzeum Tradycji Ludowej.









AQABA I NURKOWANIE W MORZU CZERWONYM

Są tu miłośnicy nurkowania? Morze Czerwone, w którego brzegu leży Aqaba go gratka dla wszystkich fanów podwodnego świata. Słyszeliście o zatopionych czołgach, które są udostępnione turystom? A może o przepięknej, bogatej w różnorodność gatunków rafie koralowej? Wszystko to czeka na Was na południu Jordanii. Wypożyczalnie sprzętu, a nawet instruktorzy są do Waszej dyspozycji.









Miłośnikom aktywnego zwiedzania polecam wycieczki objazdowe, które pozwolą poznać Jordanię od najlepszej strony. Ja z kolei już nie mogę doczekać się kolejnej podróży w tamte regiony.